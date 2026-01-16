Napoje z elektrolitami nawet do 15 proc. lepszym źródłem nawodnienia od wody

Badanie pokazuje, że skuteczne nawodnienie organizmu zależy nie tylko od ilości wypitej wody, ale również od jej składu. Wykazano, że napoje zawierające elektrolity pomagają organizmowi zatrzymać o około 10-15 proc. więcej płynów niż sama woda, co przekłada się na dłużej utrzymujące się nawodnienie. Najlepsze rezultaty osiągały formuły łączące elektrolity z dodatkowymi składnikami odżywczymi, które skuteczniej wspierały poziom nawodnienia. W badaniu zaobserwowano także, że takie napoje były lepiej tolerowane przez organizm, co może sprzyjać regularnemu sięganiu po płyny w ciągu dnia. Naukowcy podkreślają, że nawet niewielkie różnice w składzie napoju mogą mieć realny wpływ na gospodarkę wodną organizmu.

Elektrolity – takie jak sód, potas, chlorek, magnez i wapń – pełnią kluczową rolę w utrzymaniu równowagi wodno-elektrolitowej. Dane pokazują, że wpływają one na obieg wody między komórkami i krwią, co jest niezbędne dla stabilności objętości krwi i jej prawidłowego przepływu. Z naukowych przeglądów wynika, że są one także kluczowe dla prawidłowej pracy mięśni oraz przewodzenia sygnałów nerwowych, co przekłada się na lepsze funkcjonowanie organizmu w ciągu dnia. Naukowcy podkreślają, że utrzymanie właściwej równowagi elektrolitowej wspiera efektywne nawodnienie organizmu, pomagając wodzie docierać tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Znaczenie przyjmowania elektrolitów nie maleje również zimą – w okresie, gdy rzadziej odczuwamy pragnienie i łatwiej zapominamy o regularnym piciu.

Waterdrop wprowadza nową limitowaną edycję – Microlyte Recharge. Rozpuszczalne w wodzie kapsułki zawierają elektrolity: sód, wapń, magnez i chlorek, a także witaminy – C, B1, B3, B5, B6 i B12 oraz cynk. Dodatkowo są one bez cukru i węglowodanów, a także są odpowiednie dla wegan. Kolekcja Recharge dostępna jest w smakach truskawkowym, grejpfrutowym, cytrynowo-miętowym oraz owoców leśnych. Wygodna forma ułatwia częste sięganie po Microlyte zarówno na co dzień – także poza domem i w pracy, jak i podczas podróży oraz uprawiania aktywności fizycznej.