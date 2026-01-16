Napoje z elektrolitami nawet do 15 proc. lepszym źródłem nawodnienia od wody
Zimą poczucie pragnienia spada, nie oznacza to jednak mniejszego zapotrzebowania naszego organizmu na spożycie płynów. Z badań wynika, że napoje z elektrolitami mogą nawadniać nawet o 10-15 proc. skuteczniej. Dodatkowo elektrolity są kluczowe dla prawidłowej pracy mięśni i układu nerwowego. Microlyte Recharge od Waterdrop to nowa limitowana edycja kapsułek rozpuszczalnych w wodzie zawierających elektrolity i witaminy.
Badanie pokazuje, że skuteczne nawodnienie organizmu zależy nie tylko od ilości wypitej wody, ale również od jej składu. Wykazano, że napoje zawierające elektrolity pomagają organizmowi zatrzymać o około 10-15 proc. więcej płynów niż sama woda, co przekłada się na dłużej utrzymujące się nawodnienie. Najlepsze rezultaty osiągały formuły łączące elektrolity z dodatkowymi składnikami odżywczymi, które skuteczniej wspierały poziom nawodnienia. W badaniu zaobserwowano także, że takie napoje były lepiej tolerowane przez organizm, co może sprzyjać regularnemu sięganiu po płyny w ciągu dnia. Naukowcy podkreślają, że nawet niewielkie różnice w składzie napoju mogą mieć realny wpływ na gospodarkę wodną organizmu.

Elektrolity – takie jak sód, potas, chlorek, magnez i wapń – pełnią kluczową rolę w utrzymaniu równowagi wodno-elektrolitowej. Dane pokazują, że wpływają one na obieg wody między komórkami i krwią, co jest niezbędne dla stabilności objętości krwi i jej prawidłowego przepływu. Z naukowych przeglądów wynika, że są one także kluczowe dla prawidłowej pracy mięśni oraz przewodzenia sygnałów nerwowych, co przekłada się na lepsze funkcjonowanie organizmu w ciągu dnia. Naukowcy podkreślają, że utrzymanie właściwej równowagi elektrolitowej wspiera efektywne nawodnienie organizmu, pomagając wodzie docierać tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Znaczenie przyjmowania elektrolitów nie maleje również zimą – w okresie, gdy rzadziej odczuwamy pragnienie i łatwiej zapominamy o regularnym piciu.

Waterdrop wprowadza nową limitowaną edycję – Microlyte Recharge. Rozpuszczalne w wodzie kapsułki zawierają elektrolity: sód, wapń, magnez i chlorek, a także witaminy C, B1, B3, B5, B6 i B12 oraz cynk. Dodatkowo są one bez cukru i węglowodanów, a także są odpowiednie dla wegan. Kolekcja Recharge dostępna jest w smakach truskawkowym, grejpfrutowym, cytrynowo-miętowym oraz owoców leśnych. Wygodna forma ułatwia częste sięganie po Microlyte zarówno na co dzień – także poza domem i w pracy, jak i podczas podróży oraz uprawiania aktywności fizycznej. 

